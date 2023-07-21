У Пакистані на брифінг за участю Кулеби не пустили журналіста ТАРС

Це було вимогою Києва.

У Пакистані на брифінг за участю глави міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби не пустили російського журналіста.

Йдеться про кореспондента основної державної пропагандистської інформаційної аґенції “ТАРС”.

Умову про недопущення російських пропагандистів до висвітлення заходу висунула Україна.

Зазначимо, вчора Кулеба зустрівся з прем’єр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом.

“Мав честь бути прийнятим в Ісламабаді Премʼєр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом. Висловив прагнення України до розвитку взаємовигідних українсько-пакистанських відносин на благо наших народів”, − зазначив очільник українського міністерства.

Фото: МЗС

Нагадаємо, журналіста з Хмельниччини засудили до 5 років ув’язнення за державу зраду. Засуджений працював як позаштатний кореспондент й у державному російському пропагандистському інформагентстві "News Front".