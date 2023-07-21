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Запорожці у Вільнюсі. Післямова

Минулого тижня повз нас пронісся вир подій, більшість з котрих якось втонула в інформаційному шумі – саміт НАТО у Вільнюсі, черговий Рамштайн. Суспільство встигло обплювати одне одного протилежними поглядами та зануритися в повсякдення. Але ж у Вільнюсі говорили про важливе і для України багато що змінилося. 

Що ж саме?

Фото: EPA/UPG

Загалом комюніке саміту – 90 пунктів. З важливого там ось що:

– РФ порушила норми та принципи, які сприяли стабільному та передбачуваному європейському порядку безпеки і тепер є найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу, миру та стабільності в Євроатлантичному регіоні. Мир у регіоні зруйновано;

– РФ несе повну відповідальність за свою незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну проти України;

– НАТО не визнає і ніколи не визнає незаконних і нелегітимних анексій РФ, включно з Кримом. Не можуть бути безкарними російські військові злочини та інші звірства, як-от напади на мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури, що позбавляє мільйони українців базових послуг;

– РФ має негайно припинити незаконну загарбницьку війну, припинити застосування сили проти України та повністю та безумовно вивести всі свої сили та засоби з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема й територіальних вод;

– Альянс залишається непохитним у своїй відданості подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, оскільки вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах, і продовжуватиме підтримку стільки, скільки буде потрібно;

– НАТО повністю підтримує право України обирати власні заходи безпеки;

шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові реформи демократії та сектору безпеки. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства та зможе надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані;

– Альянс вирішив заснувати Раду Україна-НАТО, новий спільний орган, де члени Альянсу та Україна засідають як рівні члени для просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці та євроатлантичних прагнень України щодо членства в НАТО;

– продовження надання терміново необхідної нелетальної допомоги Україні з боку НАТО через Комплексний пакет допомоги залишається пріоритетом;

– Білорусь та Іран повинні припинити свою співпрацю з РФ та повернутися до дотримання міжнародного права;

– заявлені амбіції та політика примусу Китаю кидають виклик інтересам НАТО, безпеці та цінностям. Альянс залишається відкритими для конструктивної взаємодії з КНР, у тому числі для створення взаємної прозорості, з метою захисту інтересів безпеки Альянсу, але водночас НАТО стикається з кібернетичними, космічними, гібридними та іншими асиметричними загрозами, зі зловмисним використанням нових і руйнівних технологій;

– на Крайній Півночі здатність РФ перешкоджати посиленню Альянсу та свобода судноплавства через Північну Атлантику є стратегічним викликом для Альянсу;

поглиблення військової інтеграції РФ з Білоруссю, включаючи розгортання передового російського військового потенціалу та військового персоналу в Білорусі, має наслідки для регіональної стабільності та оборони Альянсу;

– дії РФ демонструють позицію стратегічного залякування та підкреслюють постійну потребу НАТО стежити за всіма цими подіями та адаптувати свою позицію за потреби;

– РФ посилила свої гібридні дії проти союзників по НАТО та партнерів;

– щоб мати необхідні можливості, Альянсу потрібна сильна та спроможна оборонна промисловість із стійкими ланцюжками поставок;

– ключова мета і найбільша відповідальність НАТО полягає в тому, щоб забезпечити нашу колективну оборону від усіх загроз з усіх напрямків;

Фото: EPA/UPG

– інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона НАТО (IAMD) залишається ключовою для надійного стримування та оборони, неподільної безпеки та свободи дій Альянсу, включаючи здатність НАТО зміцнювати та надавати стратегічну відповідь;

– основною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії.

Це якщо з важливого. Текст комюніке для тих, хто цікавиться, - тут.

У перекладі з дипломатично-бюрократичного на загальнозрозумілу українську питання набуття нашою країною членства в Альянсі звучить наступним чином:

– українці – великі молодці та більше не потребують Плану дій щодо членства;

– залишаються невирішеними питання оперативної сумісності, тобто стратегічні та оперативні штаби щось буксують, не розробили, не впровадили, багато балакають про стандарти, але зробили не все;

– напишу прописними, а бо воно в тексті документу загубилося: НЕОБХІДНІ ДОДАТКОВІ РЕФОРМИ ДЕМОКРАТІЇ ТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ. Тобто держава не виглядає демократичною у повному обсязі. Не солдати в окопах, не танки-гармати-літаки, не Залужний, не ЗСУ, а держава. Ось один з двох коренів проблеми. Другий корінь – необхідні реформи сектору безпеки, тобто «правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту та інших органів, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України» (пункт 17 статті 1 Закону України «Про національну безпеку України»). Ось що слід реформувати активно і наполегливо, ось кого слід пхати в Альянс копняками.

Фото: Lb.ua

Тобто слід було реформувати країну, починаючи з 1991 року, щоб у Вільнюсі бути готовими до отримання членського квитка. А так вийшло як на сільському весіллі, де певне коло односельців, котрих не запросили, все одно прийшли, але їх залишили стояти за порогом. Ось і у нас у Вільнюсі – приблизно така ситуація. Влада і суспільство вважають, що ЗСУ відреформувалися за всіх та тепер Альянс нам винен. Але це геть не так. Зовсім. На жаль для нас. Не схаменемось – пролетимо і на саміті у Вашингтоні.

І чисто на посміятися: Держлісоохорона має статус правоохоронного органу, Органи рибоохорони також є правоохоронними органами. Ось хто не пускає нас в НАТО!

Тому далі – як інструктував Якович: «Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас!».

Віктор КевлюкВіктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
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