Присутність Росії в ЮНЕСКО підриває авторитет цієї міжнародної організації, - Постійний представник України

Постійний представник України при ЮНЕСКО, посол у Франції Вадим Омельченко вважає, що присутність Росії в Комітеті Всесвітньої Спадщини і взагалі в ЮНЕСКО підриває авторитет цієї міжнародної організації. Про це він заявив на інформаційній зустрічі, яка відбулася сьогодні, 21 лютого, у штаб-квартирі організації, звертаючись до представників країн-членів ЮНЕСКО і вимагаючи їхнього засудження російських атак на Одесу та знищення культурної спадщини України та світу. Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ЮНЕСКО.

У своєму виступі Омельченко наголосив на руйнуваннях історичних та культурних об’єктів Одеси внаслідок російських бомбардувань 20 липня 2023 року, зокрема, на тому, що мішенню росіян стала будівля в межах об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Історичний центр Одеси».

"В результаті обстрілів постраждали будівлі декількох музеїв. Серйозні пошкодження були завдані історичним будівлям Одеського археологічного музею, Одеського літературного музею, Музею морського флоту України, двох історичних палаців тощо. Внаслідок ракетної атаки на місто є постраждалі та загиблі", - повідомив посол.

Він наголосив на неприпустимості держави-терориста бути членом цієї Організації, членом Комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО та інших органів цієї Організації.

"Присутність Росії в КВС і взагалі в ЮНЕСКО підриває авторитет цієї міжнародної організації. Відсутність належної реакції ЮНЕСКО на обстріли об'єкту Всесвітньої спадщини в Одесі ставлять під питання ефективність всієї системи Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини", - сказав у своїй промові Вадим Омельченко.

Нагадаємо, ЮНЕСКО за результатами зустрічі засудала російську атаку на буферну зону об’єкта всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси”, що зачіпає будівлі культурного значення на території об’єкта.

“Цей напад стався лише через два тижні після удару, який зруйнував історичну будівлю у Львові, і є другим на сьогоднішній день на території, яка охороняється відповідно до Конвенції про всесвітню спадщину в порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту”,- йдеться в комюніке.

В ЮНЕСКО нагадали, що цей удар збігся з руйнуванням Центру культури народної творчості та художньої освіти у Миколаєві.

“ЮНЕСКО знову закликає припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами”, - підсумували в організації, і нагадали, що на сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об’єктів в Україні з 24 лютого 2022 року.