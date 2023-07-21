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Київ виділив понад 1,2 мільярда гривень на допомогу військовим підрозділам, - Кличко

Столиця надасть максимальну підтримку виробникам дронів.

Київ виділив понад 1,2 мільярда гривень на допомогу військовим підрозділам, - Кличко
Фото: kyiv.klichko.org

Київ виділив понад 1,2 мільярда гривень на фінансування сил безпеки та оборони з 2022 року по сьогоднішній день. Допомога військовим підрозділам буде продовжена – про це заявив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці.

“Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. І продовжуємо виділяти кошти”, - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними інфографіки, опублікованими в пості Київського міського голови, ці кошти були витрачені, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт. Також Київ передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам – від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.

Кличко зазначив, що, за законом, напряму ЗСУ кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Натомість у Києві виділяють кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в столиці, за їхнім зверненням.

Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко ініціював позачергову сесію Київради для того, щоб спрямувати ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ, зокрема столиця надасть максимальну підтримку виробникам дронів.

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