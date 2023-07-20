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Звільнення Резнікова не готується, – Єрмак

Керівник ОПУ сказав, що знав би, якби така відставка готувалася. 

Звільнення Резнікова не готується, – Єрмак
Фото: скрин відео

Інформація про підготовку звільнення міністра оборони Олексія Резнікова не відповідає дійсності. Про це в інтервʼю LB.ua розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він заперечив, що є головним чи "взагалі" кадровиком у країні, але сказав, що якби відставка міністра готувалася, то він був би в курсі. На питання про те, чи будуть зміни в Кабміні, Єрмак додав, що кадри в уряді залежать від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля

"Слухайте, ми живемо в ситуації війни. Якщо голова уряду вирішить, що хтось із міністрів не відповідає сучасності, не може працювати 24/7, думаю, він має абсолютно право (звільнити когось. – С.К.). Я знаю Дениса Анатолійовича, він людина дуже принципова, і для нього важливо, щоб сьогодні команда працювала. Але про решту я такої інформації не маю", – сказав він. 

Інформація про ймовірну підготовку звільнення міністра оборони почала активно ширитися взимку, на тлі публікації журналістських розслідувань про корупцію та сумнівні закупівлі для МО. Чутки про звільнення міністра оборони згодом переросли в офіційну заяву від імені керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який сказав, що МО очолить керівник ГУР Кирило Буданов. При цьому він заявив, що Резніков очолить Мінстратегпром. 

Однак джерела LB.ua тоді повідомили, що Резніков на таке призначення не погодиться

В результаті вже наступного дня після своєї гучної заяви Арахамія сказав, що кадрові зміни в сфері оборони на цьому тижні не відбудуться. Це було 6 лютого, і відтоді публічно заяв про відставку Резнікова з боку політиків не було. 

Резніков очолює Міноборони з 4 листопада 2021. На посаду в Міноборони він перейшов із міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У різні роки був членом наглядової ради Ощадбанку, вів юридичну практику. Політичну діяльність почав у 2008 році як депутат Київської міської ради. У 2014 році він знову був обраний київським депутатом, також став заступником міського голови-секретарем Київської міської ради. 

З квітня 2016 року по вересень 2018 року був заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень. У 2017 році відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення” у Києві від КМДА.

З березня 2020 Резніков був віцепремʼєр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020 – перший заступник голови Української делегації в Тристоронній контактній групі. 

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