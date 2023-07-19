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Оптимістично думаю, що це наступний рік, - Резніков про терміни передачі F-16

У серпні почнуться перші навчання наших пілотів та інженерів-техніків.

Оптимістично думаю, що це наступний рік, - Резніков про терміни передачі F-16
F16
Фото: Wikipedia

Україна повинна підготувати інфраструктуру (укриття, забезпечення, заправні станції тощо) для отримання багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє сайт Міністерства оборони України.

"Ми повернулися з Вільнюса, де 11-ма країнами було підписано меморандум про навчання українських пілотів на F-16. Спочатку було 10, потім доєдналася Румунія. Я подякував усім міністрам. Я думаю, що в серпні почнуться перші навчання наших пілотів та інженерів-техніків в одній із 11-ти країн", - відзначив Резніков.

Міністр додав, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-14") міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що Польща, яка також приєдналась до цього проєкту, дає своє обладнання і можливості.

Як зазначив Резніков, українські пілоти та інженери-техніки паралельно проходитимуть навчання у декількох країнах.

"Ми тут в Україні робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки і зробимо інфраструктуру для них. Я про це говорив з пані Анітою Ананд - міністеркою оборони Канади. В них немає літаків F-16, але вони підтримують ідею розвитку інфраструктури і в такий спосіб будуть у цій коаліції. Як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати - в цей момент партнери будуть приймати рішення: "Oк, тепер літаки!". Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік", - наголосив Резніков.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року. 

Раніше очікувалось, що українські пілоти почнуть навчання на F-16 у червні цього року, але графік почав зсуватися.

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