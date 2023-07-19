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Глава білоруського Червоного Хреста підтвердив, що організація бере участь у депортації дітей із України до Білорусі

Раніше Дмитра Шевцова бачили у камуфляжі з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

Глава білоруського Червоного Хреста підтвердив, що організація бере участь у депортації дітей із України до Білорусі
Глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов
Фото: скріншот

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на Донбас зізнався, що його організація бере участь у депортації дітей із України.

Про це повідомляє білоруське опозиційне видання “Зеркало” із посиланням на репортаж телеканалу “Білорусь 1”.

“Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити — коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь”, – сказав Шевцов.

За його словами, коли він почув, що Білорусь звинувачують, то зрозумів, що ці звинувачення рано чи пізно безпосередньо висловлять у тому числі білоруському Червоному Хресту: “І просто щоб переконатися, переконати всіх, я сів одразу до найближчого конвою і приїхав сюди, щоб показати всім”.

Видання зазначає, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Дмитра Шевцова помітили у камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував МКЧХ за відсутність допомоги українцям на окупованій частині Херсонської області: “Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя”.

Зі свого боку, український омбудсман Дмитро Лубінець виступає за створення нової міжнародної організації як альтернативи Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Також нагадаємо, що Саудівська Аравія та Туреччина намагаються домовитися про повернення депортованих до РФ українських дітей. Посередником виступав російський олігарх Абрамович.

Тим часом Байден і емісар Ватикану зустрінуться щодо депортації Росією українських дітей. Кардинал Маттео Дзуппі проведе три дні в американській столиці.

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