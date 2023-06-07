Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя.

Внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС затоплені десятки населених пунктів та тисячі будинків на підконтрольній нам території. Під обстрілами російської артилерії триває евакуація, наразі на території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад 2 тисячі людей.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї”, - наголосив президент.

Він зазначив, що потрібна чітка та швидка реакція світу на те, що відбувається. Неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Українські військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей.

“Але потрібні масштабніші зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є”, - запевнив Зеленський.

Президент України підкреслив, що необхідно притягти до відповідальності окупантів, котрі понад рік контролювали і дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти серйозно й відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони і здійснили. Ще минулої осені ми попереджали світ про мінування Росією обʼєктів Каховської ГЕС.

“Ми закликали й до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити. Зараз маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів”, - сказав голова держави.

Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Ердоганом ситуацію в затоплених районах, ризики для Запорізької атомної станції, яка досі перебуває під контролем окупантів.

Із президентом Франції Макроном обговорили всі наслідки російського теракту на станції, оборонні дії, а також міжнародні заходи.

Володимир Зеленський пообіцяв, що питною водою будуть забезпечені всі у постраждалих районах, українські партнери повністю поінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо. Також у постраждалих регіонах всі, від уряду й ДСНС до обласної влади, місцевих громад максимально залучені до того, щоб урятувати й захистити якнайбільше людей.

Нагадаємо, МОЗ закликає не пити воду з криниць та не вживати загиблу рибу. У наступні 3-5 днів на Херсонщині спостерігатиметься мор риби. Вживати (солити чи в’ялити) таку рибу небезпечно. Є ризик захворіти на ботулізм.

Раніше президент України повідомив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Глава держави зазначив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Тим часом уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.