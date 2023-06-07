Кулеба і Столтенберг обговорили забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами

Кулеба наголосив також, що "нам усім потрібна ясність" щодо членства в НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили стабільне забезпечення українських сил артилерійськими боєприпасами для проведення ефективних контрнаступальних операцій, а також майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"У нашій розмові ми також зосередилися на стабільному постачанні артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити ефективність контрнаступальних операцій України. Не лише майбутнє України, а й майбутнє євроатлантичної спільноти вирішується на полі бою України просто зараз", - написав він.

Кулеба поінформував, що говорив зі Столтенбергом щодо майбутнього саміту НАТО.

"Ми не прагнемо залучити війська НАТО, щоб покласти край цій війні. Ми прагнемо мати найкращу гарантію запобігання майбутнім війнам", - написав міністр.

Глава МЗС наголосив, що "нам усім потрібна ясність" щодо членства в НАТО. Також він зазначив, що за п'ятнадцять років реальність кардинально змінилася, і підхід НАТО має змінитися.

"Різниця між 2008 роком і сьогоднішнім днем полягає в тому, що Україна тепер є цінним активом Північноатлантичного союзу, а не тягарем. Україна зробить НАТО сильнішим", - заявив Кулеба.

Крім того, він поінформував, що для пом'якшення кризи, спричиненої руйнуванням Росією дамби Каховської ГЕС, генсек НАТО пообіцяв, що будуть задіяні механізми Альянсу для надання гуманітарної допомоги.

"У зв'язку з цим він очолить екстрене засідання Комісії НАТО-Україна, скликане на моє прохання завтра, 8 червня", - зазначив глава відомства.

Нагадаємо, що Кулеба повторив позицію Києва щодо того, що за нинішніх обставин План дій щодо членства вже не має бути обов’язковим елементом на шляху України до НАТО.