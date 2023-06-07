Швейцарія зробила крок до реекспорту зброї, – Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував верхній палаті парламенту Швейцарії (Сенату) за крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї.

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

“Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків”, – зазначив голова української дипломатії.

Кулеба також подякував Швейцарії “за солідарність з Україною одночасно із дотриманням нейтралітету”.

I thank the Swiss parliament's upper house for an important move to unblock the re-export of Swiss-made weapons. We are looking forward to the next steps. I am grateful to Switzerland for its solidarity with Ukraine while upholding its neutrality. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2023

Нагадаємо, нижня палата парламенту Швейцарії (Національна рада) відхилила 1 червня законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про надання зброї Україні. У лютому Швейцарія заборонила Іспанії передати українцям ППО її виробництва.

Наразі Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад, якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант виключений, оскільки РФ має в Радбезі ООН право вето.