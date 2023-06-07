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Швейцарія зробила крок до реекспорту зброї, – Дмитро Кулеба

Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї.

Швейцарія зробила крок до реекспорту зброї, – Дмитро Кулеба
Парламент Швейцарії, ілюстративне фото
Фото: EPA

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував верхній палаті парламенту Швейцарії (Сенату) за крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї.

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

“Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків”, – зазначив голова української дипломатії.

Кулеба також подякував Швейцарії “за солідарність з Україною одночасно із дотриманням нейтралітету”.

 

Нагадаємо, нижня палата парламенту Швейцарії (Національна рада) відхилила 1 червня законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про надання зброї Україні. У лютому Швейцарія заборонила Іспанії передати українцям ППО її виробництва.

Наразі Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад, якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант виключений, оскільки РФ має в Радбезі ООН право вето.

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