Швейцарія не дозволила Іспанії передати в Україну ППО швейцарського виробництва

Це вже не перший випадок такої заборони з боку Швейцарії.

Швейцарія відхилила прохання Іспанії про реекспорт в Україну зброї протиповітряної оборони швейцарського виробництва.

Про це повідомляє CNN.

“Уряд Швейцарії відхилив запит Мадрида на реекспорт двох зенітних гармат, виготовлених у Швейцарії, в Україну, посилаючись на порушення законодавства країни про військові матеріали”, - йдеться у повідомленні.

З тієї ж причини Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) відхилив подібний запит від Данії та Німеччини минулого року.

Наразі парламент Швейцарії розглядає поданий 3 лютого законопроект з метою послаблення обмеження на передачу зброї виробництва Швейцарії до України .

Нагадаємо, у січні цього року на зустрічі з послами міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес поскаржилась, що Швейцарія не надає дозвіл на передачу Україні певної військової допомоги.