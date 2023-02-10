Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
ГоловнаСвіт

Швейцарія не дозволила Іспанії передати в Україну ППО швейцарського виробництва

Це вже не перший випадок такої заборони з боку Швейцарії.

Швейцарія не дозволила Іспанії передати в Україну ППО швейцарського виробництва
Фото: Олексій Резніков у Telegram

Швейцарія відхилила прохання Іспанії про реекспорт в Україну зброї протиповітряної оборони швейцарського виробництва.

Про це повідомляє CNN.

“Уряд Швейцарії відхилив запит Мадрида на реекспорт двох зенітних гармат, виготовлених у Швейцарії, в Україну, посилаючись на порушення законодавства країни про військові матеріали”, - йдеться у повідомленні.

З тієї ж причини Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) відхилив подібний запит від Данії та Німеччини минулого року.

Наразі парламент Швейцарії розглядає поданий 3 лютого законопроект з метою послаблення обмеження на передачу зброї виробництва Швейцарії до України .

Нагадаємо, у січні цього року на зустрічі з послами міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес поскаржилась, що Швейцарія не надає дозвіл на передачу Україні певної військової допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також