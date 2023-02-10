У Єрусалимі трапився теракт, унаслідок якого загинув шестирічний хлопчик та двадцятирічний чоловік. Ще щонайменше пʼятеро людей були поранені, зокрема у важкому стані перебуває дитина, повідомляє Jerusalem Post.
Вибух автомобіля відбувся в районі Рамот. Терорист, ідентифікований як 31-річний чоловік на імʼя Хоссейн Карака, врізався в автобусну зупинку на вʼїзді до району. За даними правоохоронців, нападник мешкав на сході Єрусалима.
Поліцейський, який не був на службі, та інші офіцери, які прибули на місце одразу після нападу, застрелили терориста.
Попередній терористичний напад відбувся в місті наприкінці січня. Злочинець відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги. В листопаді в Єрусалимі терористи підірвали вибухівку на двох автобусних зупинках.