Фото: i24news.tv

У Єрусалимі трапився теракт, унаслідок якого загинув шестирічний хлопчик та двадцятирічний чоловік. Ще щонайменше пʼятеро людей були поранені, зокрема у важкому стані перебуває дитина, повідомляє Jerusalem Post.

Вибух автомобіля відбувся в районі Рамот. Терорист, ідентифікований як 31-річний чоловік на імʼя Хоссейн Карака, врізався в автобусну зупинку на вʼїзді до району. За даними правоохоронців, нападник мешкав на сході Єрусалима.

Фото: i24news.tv

Поліцейський, який не був на службі, та інші офіцери, які прибули на місце одразу після нападу, застрелили терориста.

Попередній терористичний напад відбувся в місті наприкінці січня. Злочинець відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги. В листопаді в Єрусалимі терористи підірвали вибухівку на двох автобусних зупинках.