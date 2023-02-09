Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
ГоловнаСвіт

Одинадцять республіканців підписали резолюцію, яка закликає припинити військову та фінансову допомогу Україні

Кілька днів тому Байден зобовʼязався підтримувати Україну так довго, як знадобиться.

Одинадцять республіканців підписали резолюцію, яка закликає припинити військову та фінансову допомогу Україні
Фото: EPA

Конгресмен від Республіканської партії Метт Гейтц і ще 10 республіканців зареєстрували резолюцію, в якій пропонують припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Про це повідомив журналіст Остап Яриш.

Це сталось лише за кілька днів після того, як президент США Джо Байден в своїй промові у Конгресі зобовʼязався підтримувати Україну так довго, як знадобиться.

Журналіст уточнив, що співавторами резолюції є Енді Біггс, Лорен Боберт, Пол Госар, Марджорі Тейлор Грін, Анна Пауліна Луна, Томас Массі, Мері Міллер, Баррі Мур, Ральф Норман і Мет Розендейл. 

Він додав, що резолюція це не законопроєкт, а лише висловлення своєї позиції чи заклик. 

“Мені цікаво, скільки конгресменів взагалі будуть готові за неї проголосувати, зважаючи на проукраїнську позицію більшості членів Палати представників з обох партій”, - зазначив Яриш.

Нагадаємо, США з початку російського вторгнення надали Україні військової допомоги на понад 29 мільярдів доларів. У п'ятницю Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги на понад $2,17 млрд, який уперше включає ракети великої дальності. Минулого місяця США зобов'язалися надати Україні 31 танк M-1 Abrams.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також