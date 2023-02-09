Одинадцять республіканців підписали резолюцію, яка закликає припинити військову та фінансову допомогу Україні

Кілька днів тому Байден зобовʼязався підтримувати Україну так довго, як знадобиться.

Конгресмен від Республіканської партії Метт Гейтц і ще 10 республіканців зареєстрували резолюцію, в якій пропонують припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Про це повідомив журналіст Остап Яриш.

Це сталось лише за кілька днів після того, як президент США Джо Байден в своїй промові у Конгресі зобовʼязався підтримувати Україну так довго, як знадобиться.

Журналіст уточнив, що співавторами резолюції є Енді Біггс, Лорен Боберт, Пол Госар, Марджорі Тейлор Грін, Анна Пауліна Луна, Томас Массі, Мері Міллер, Баррі Мур, Ральф Норман і Мет Розендейл.

Він додав, що резолюція це не законопроєкт, а лише висловлення своєї позиції чи заклик.

“Мені цікаво, скільки конгресменів взагалі будуть готові за неї проголосувати, зважаючи на проукраїнську позицію більшості членів Палати представників з обох партій”, - зазначив Яриш.

Нагадаємо, США з початку російського вторгнення надали Україні військової допомоги на понад 29 мільярдів доларів. У п'ятницю Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги на понад $2,17 млрд, який уперше включає ракети великої дальності. Минулого місяця США зобов'язалися надати Україні 31 танк M-1 Abrams.