Литовські енергетики передадуть допомогу Укренерго

Оператор литовських електромереж Litgrid відправить допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Litgrid.

“Оскільки ми оновлюємо нашу інфраструктуру, у нас є в резерві різноманітне обладнання для мереж. Ми зібрали їх з усієї Литви і передамо українському оператору електропередачі Укренерго”, – повідомив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Ринкова вартість пакету допомоги складає 3,6 млн євро.

Литовці передали обладнання ЛЕП 330 та 110 кВ – роз’єднувачі, вимикачі, розрядники перенапруг, трансформатори струму та напруги, ізолятори та ізоляційне мастило.

Крім того, литовські енергетики відправлять автотрансформатор 330/110/10 кВ, який є основним і найдорожчим обладнанням підстанції електричної мережі. Вантаж транспортуватиметься в Україну частинами. Найближчими тижнями відправлять першу партію техніки.

Litgrid наразі вже надав допомогу у розмірі близько 6 млн євро.

Транспортування допомоги фінансується Європейським Союзом.

Нагадаємо, Служба охорони державного кордону Литви відправила 27 січня в Україну три мікроавтобуси з обладнанням для блокування дронів, а також електрогенераторами, комплектами теплого одягу та безконтактними термометрами.