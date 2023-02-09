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Нацбанк виконав структурний маяк за діючою програмою з МВФ та планує розпочати оцінку банків у ІІ кварталі

Структурний маяк за моніторинговою програмою МВФ виконано вчасно.

Нацбанк виконав структурний маяк за діючою програмою з МВФ та планує розпочати оцінку банків у ІІ кварталі
Фото: Макс Требухов

Національний банк 26 січня затвердив технічне завдання для проведення діагностичного обстеження банків у 2023 році, вчасно виконавши структурний маяк за моніторинговою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Про це розповів Голова НБУ Андрій Пишний у інтерв'ю LB.ua.

"За НБУ у моніторинговій програмі закріплений один структурний маяк – розробка технічного завдання для діагностичного обстеження банків. Ми його виконали 26 січня. Звичайно ми самі зацікавлені та наголошували на необхідності проведення оцінки стійкості банківської системи та життєздатності бізнес-моделей банків у 2023 році, щоб побачити повну картину стану банківської системи", - підкреслив Голова НБУ.

Він додав, що за будь-яких умов 2023 рік стане роком діагностики та оцінки стійкості банківської системи. НБУ планує розпочати оцінку з ІІ кварталу 2023 року, якщо не завадить безпекова ситуація.

"Це дозволить зрозуміти, який реальний стан, якість активів та яка реальна потреба в докапіталізації", – розповів Андрій Пишний.

Нагадаємо, за словами Пишного, кредитний ризик і надалі залишається найбільшою загрозою для банківського сектору.

За 10 місяців 2022 року прибуток українських банків впав у п'ять разів.

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