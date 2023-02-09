Зіграти на 2%. Хто скористався податковим поспіхом уряду?

Проте в підсумку бюджет недоотримав значні суми: через пільгове розмитнення авто – понад 13 млрд грн, через скасування акцизу на пальне – 50 млрд грн, звільнення імпорту від мита та ПДВ – понад 40 млрд грн, через 2% ставку – приблизно 10 млрд. І це, вочевидь, головна причина, через яку МВФ наполягає на їх скасуванні.

Посадовці, які ініціювали й усіляко підтримували запровадження податкових пільг, тепер говорять: вони були потрібні, щоб «вивести економіку з шоку».

Нагадаємо, у перший місяць великої війни Верховна Рада не лише знизила ставку оподаткування з 5% до 2%, а й запровадила пільгове розмитнення авто (скасувала влітку), скасувала акциз на пальне (відновила наприкінці літа), звільнила від мита та ПДВ імпорт (відновила влітку).

27 січня уряд передав на розгляд парламенту законопроєкт, який скасовує, зокрема, пільгову ставку єдиного податку (2%) з 1 липня 2023 року. На такому рішенні наполягають наші міжнародні партнери, зокрема МВФ. Тому, скоріше за все, парламент підтримає цей законопроєкт.

Фото: Нацбанк

Як з’явилася пільгова система з податком 2%

У березні 2022 року уряд анонсував запровадження низки податкових послаблень і пільг. Рішення пояснювали необхідністю підтримати бізнес.

Співрозмовники LB.ua у Кабміні стверджують, що проти всіх згаданих послаблень зі самого початку виступав Мінфін. Та до нього тоді не дослухались – уряд і більшість парламенту підтримали податкові послаблення.

Одним з апологетів зниження податків виступав тоді голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який стверджував, що, за наявними в нього обрахунками, можливе недоотримання в бюджет від упровадження системи 2% складе лише 300 млн грн.

Але вже у грудні 2022 року той самий Гетманцев розповідав, що втрати від спрощення системи оподаткування складають «до 10 млрд грн».

Фото: facebook/Данило Гетманцев Данило Гетманцев

Скільки недоотримав бюджет від упровадження пільгових 2%?

Експерти, з якими поспілкувався LB.ua, зазначають, що поспіх у прийнятті таких ініціатив був щонайменше недоречним.

«Ці пільги впроваджували з великим поспіхом, і тексти законопроєктів були виписані дуже недбало», – констатувала юристка, ексдепутатка ВРУ Тетяна Острікова.

«Останніми роками податкова політика нашої країни нагадує шарахання дикої кобили з возом з однієї сторони в іншу. Ухвалюються закони, непотрібні бізнесу, які не вирішують жодної проблеми. Натомість не ухвалюються або не виправляються погано виписані норми, які створюють проблеми для доброчесного бізнесу. Яскравим прикладом такого шарпання зі сторони в сторону та непослідовності, порушення принципу стабільності оподаткування є запровадження навесні 2022 року пільг для платників єдиного податку третьої групи та зниження його ставки з 5 до 2%», – додала Тетяна Острікова.

Фото: facebook/Олександр Тимошенко Тетяна Острікова

Старший економіст CASE-Ukraine, головний експерт групи «Податкова і бюджетна реформа» Володимир Дубровський теж критично оцінив упровадження пільгового режиму.

«Певно, часу особливо думати не було – рішення приймалось похапцем. До того ж у нас, на жаль, представники влади, що займаються податковою політикою, не вирізняються глибоким знанням теми», – зазначив він.

Хто виграв від пільг?

Запровадження пільгового оподаткування породило низку проблем, через які держбюджет втрачав кошти.

Законодавці справді дозволили перехід на 2% бізнесу, який до цього не підпадав під категорію спрощенців, бо мав обіг коштів у розмірі понад 10 млрд грн. А такі обороти зазвичай у найбільших ритейлерів, державних компаній і фінансово-промислових груп.

«Такий оборот – це зовсім не малий бізнес. Він не повинен бути на єдиному податку, який сплачують підприємці – фізичні особи, які мають оборот до 7 млн грн. З оборотом понад 10 млрд грн підприємства, взагалі-то, мають сплачувати ПДВ, податки на прибуток», – зазначив Володимир Дубровський.

Фото: Радіо Свобода Володимир Дубровський

Перехід на ставку 2% дозволив великому бізнесу уникати сплати інших податків, які вони мали до цього сплачувати – податку на прибуток (18%) і ПДВ (20%).

Можливістю мінімізувати податки активно скористались і представники ігрової індустрії.

«Застосовують ставку 2% високомаржинальні бізнеси – ті, що займаються букмекерством і азартними іграми. Це призвело до зменшення надходжень і від податку на прибуток підприємств, і від ПДВ», – зазначили в Київській школі економіки.

За розрахунками заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка, через ставку 2% щомісяця держава не отримувала щонайменше 500-700 млн грн. При цьому близько 200 млн грн із цієї суми – втрати бюджету, пов'язані з використанням пільги гральним бізнесом. Хоча, за його словами, ці суми загалом можуть бути й більшими за 10 млрд грн.

Фото: надано пресслужбою Ярослав Железняк

Навіть попри таке послаблення, ігрові компанії все одно намагалися уникнути сплати податків, застосовуючи різноманітні схеми втечі в тінь. Аби вплинути на індустрію, довелося навіть ухвалити окремий закон, який заборонив їм користуватися податковою системою 2%.

Які наслідки матиме для бізнесу скасування можливості сплати 2% податку?

Загалом пільговою системою скористалися понад 300 тисяч платників податків, з них лише близько 50 тисяч – юридичні особи. Понад те, поки діяла пільга з митних платежів для платників 2% податку (до 01.07.22), частина платників перейшла із загальної системи на єдиний 2% податок. Коли ж пільгу скасували, зацікавленість підприємств у цій системі істотно знизилась і чимало підприємств повернулися на загальну систему зі сплатою податку на прибуток і ПДВ.

А от ФОПи-спрощенці, які раніше платили єдиний податок за ставкою 5%, далі перебувають на спрощеній системі і платять його за ставкою 2%.

«Щодо наслідків для бізнесу, то вважаю, що особливих змін не буде. Я спілкувався з асоціаціями бізнесу, ці 2% – це або ті, хто був на 5% і вирішив зекономити, або ж це дуже мала частина бізнесу, якій це допомогло. Чесно кажучи, завдяки цьому багато хто просто легалізувався та провів собі податкову амністію. Тому я не бачу, щоб 2% чистого спрацювали та це дуже допомогло. Суттєвих наслідків від цього немає», – констатував Ярослав Железняк.