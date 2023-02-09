Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва Panther

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий збудувати в нашій державі завод з виробництва новітніх танків.
Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt, повідомляє "РБК-Україна".
За словами Паппергера, Україна потребувати захисту і надалі, тому концерн запропонував такий крок.
"Не потрібно помилятися, Україна й надалі відчуватиме потребу у захисті. У зв'язку з цим ми готові побудувати завод з виробництва Panther також на Україні", - сказав очільник Rheinmetall.
Серед умов для будівництва заводу є закінчення війни та наявність експортного дозволу.
Нагадаємо, Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther.
Раніе повідомлялося, що Rheinmetall готовий передати Україні понад 100 бойових танків Leopard 1, Leopard 2 і британські танки Challenger 1, якщо отримає згоду від уряду.