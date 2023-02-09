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Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва Panther

Серед умов - закінчення війни і наявність експортного дозволу.

Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва Panther
Фото: ЕРА/UPG

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий збудувати в нашій державі завод з виробництва новітніх танків.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Паппергера, Україна потребувати захисту і надалі, тому концерн запропонував такий крок.

"Не потрібно помилятися, Україна й надалі відчуватиме потребу у захисті. У зв'язку з цим ми готові побудувати завод з виробництва Panther також на Україні", - сказав очільник Rheinmetall.

Серед умов для будівництва заводу є закінчення війни та наявність експортного дозволу.

Нагадаємо, Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther.

Раніе повідомлялося, що Rheinmetall готовий передати Україні понад 100 бойових танків Leopard 1, Leopard 2 і британські танки Challenger 1, якщо отримає згоду від уряду.

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