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НБУ сподівається на початку ІІ кварталу отримати нову програму з МВФ із фінансуванням, - Пишний

Деталі нової програми з МВФ планують обговорити у лютому.

НБУ сподівається на початку ІІ кварталу отримати нову програму з МВФ із фінансуванням, - Пишний
Фото: Макс Требухов

Національний банк України сподівається укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на початку ІІ кварталу.

Про це Голова НБУ Андрій Пишний розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Ми поставили собі завдання вийти на укладання нової програми з фінансуванням на початку ІІ кварталу. Працюємо над цим", – наголосив він.

Крім того, він повідомив, що перший перегляд діючої Моніторингової програми з МВФ має відбутися у лютому. Національний банк розраховує в межах місії провести перші дискусії щодо контуру нової програми з МВФ, що передбачатиме фінансування.

"Я дуже обережний в озвучуванні будь-яких конкретних дат і обсягів фінансування, коли мова йде про складний багаторівневий процес з МВФ. Це тонка матерія. Маю власне бачення суми і можу сказати, що це гарна цифра", – додав Голова НБУ.  

Нагадаємо, раніше МВФ схвалив моніторингову програму для України, яка має залучити донорів.

Нещодавно стало відомо, що Фонд вивчає багаторічний пакет допомоги для України. Його вартість сягатиме 16 млрд доларів.

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