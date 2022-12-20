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МВФ схвалив моніторингову програму для України для стимулювання донорів

Програма не передбачає виділення коштів.

МВФ схвалив моніторингову програму для України для стимулювання донорів
Фото: publika.md

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду cхвалила моніторингову програму для України, яка має на меті стимулювати донорське фінансування. Програма не передбачає виділення коштів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

“4-місячна програма, схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність і каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків”, – йдеться у повідомленні.

Перший заступник виконавчого директора фонду Гіта Гопінат зазначила, що вторгнення Росії продовжує мати руйнівний соціальний та економічний вплив на Україну. Економічна активність різко скоротилася, інфляція залишається високою, а державні фінанси перебувають під надзвичайним тиском.

“Попри всі ці труднощі владі загалом вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, і вона має намір продовжувати адаптовувати політику до обставин, що швидко змінюються, зокрема у разі серйозно негативного сценарію”, – додала вона.

Програма зосереджена на посиленні мобілізації доходів, стримуванні монетарного фінансування і відновлення внутрішніх боргових ринків. Також увагу акцентують на підготовці стратегії фінансового сектора і підвищення прозорості та управління.

“Ретельна реалізація моніторингової програми має допомогти прокласти шлях до можливої повноцінної програми за підтримки МВФ”, – додали у Фонді.

Нагадаємо, у листопаді місія МВФ розпочала віртуальне обговорення нової програми кредитування України.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що Україна має прогрес у переговорах із Міжнародним валютним фондом. За його словами, у 2023 році наша держава розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ.

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