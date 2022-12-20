МВФ схвалив моніторингову програму для України для стимулювання донорів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду cхвалила моніторингову програму для України, яка має на меті стимулювати донорське фінансування. Програма не передбачає виділення коштів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

“4-місячна програма, схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність і каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків”, – йдеться у повідомленні.

Перший заступник виконавчого директора фонду Гіта Гопінат зазначила, що вторгнення Росії продовжує мати руйнівний соціальний та економічний вплив на Україну. Економічна активність різко скоротилася, інфляція залишається високою, а державні фінанси перебувають під надзвичайним тиском.

“Попри всі ці труднощі владі загалом вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, і вона має намір продовжувати адаптовувати політику до обставин, що швидко змінюються, зокрема у разі серйозно негативного сценарію”, – додала вона.

Програма зосереджена на посиленні мобілізації доходів, стримуванні монетарного фінансування і відновлення внутрішніх боргових ринків. Також увагу акцентують на підготовці стратегії фінансового сектора і підвищення прозорості та управління.

“Ретельна реалізація моніторингової програми має допомогти прокласти шлях до можливої повноцінної програми за підтримки МВФ”, – додали у Фонді.

Нагадаємо, у листопаді місія МВФ розпочала віртуальне обговорення нової програми кредитування України.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що Україна має прогрес у переговорах із Міжнародним валютним фондом. За його словами, у 2023 році наша держава розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ.