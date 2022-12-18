В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок

Завтра буде зберігатися дефіцит потужності в енергосистемі України через зростання споживання електроенергії внаслідок пониження температур.

Про це повідомив глава правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"В основному це – фактор температури навколишнього середовища. Хочу сказати, що холодно буде і завтра, у понеділок, як ми знаємо з прогнозів погоди, тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, оскільки буде робочий день, крім того, очікуються досить сильні морози”, – пояснив Кудрицький.

Однак за прогнозом температура підвищуватиметься, тому в Укренерго очікують зменшення дефіциту електроенергії. Окрім того, система відновиться після останніх обстрілів.

За словами Кудрицького, вже відновили роботу енергоблоки на всіх АЕС, які знаходяться на контрольованій території країни. Проте існує ще деяке обмеження по мережах, які не можуть видати певну частину своєї потужності.

"За кілька днів і ці обмеження мають бути зменшені. Як для обстрілу в більше ніж 70 ракет, те, що ми маємо сьогодні, це дуже пристойний результат. Не буду називати цифру, але відновилися ми досить непогано цього разу”, – зауважив він.

Нагадаємо, станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми, однак погодні умови ускладнюють ремонт електромереж.