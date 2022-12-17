У Кривому Розі не буде працювати електротранспорт, 90% міста з теплом

У Кривому Розі 17 грудня не буде працювати електротранспорт.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
Він зазначив, що це спричинено обмеженнями щодо постачання електроенергії.
Наразі в місті є водопостачання і тепло.
"У місті 100% підключено воду, де від електрики, де на генераторах. 90% міста із теплом... Газопостачання здійснюється всім споживачам стабільно", - повідомив Вілкул.
Він додав, що енергетики застосовують екстрені відключення і закликав зберігати вдома запаси води й тримати зарядженими телефони, ліхтарики та павербанки.
За словами Вілкула, у Криворізькому районі вночі не було обстрілів.
Нагадаємо, у Києві відновили водопостачання, зі світлом наразі дві третини жителів.
Поступово відновлюють електропостачання на Кіровоградщині.