У Кривому Розі не буде працювати електротранспорт, 90% міста з теплом

Також на 100% підключено воду.

У Кривому Розі 17 грудня не буде працювати електротранспорт.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Він зазначив, що це спричинено обмеженнями щодо постачання електроенергії.

Наразі в місті є водопостачання і тепло.

"У місті 100% підключено воду, де від електрики, де на генераторах. 90% міста із теплом... Газопостачання здійснюється всім споживачам стабільно", - повідомив Вілкул.

Він додав, що енергетики застосовують екстрені відключення і закликав зберігати вдома запаси води й тримати зарядженими телефони, ліхтарики та павербанки.

За словами Вілкула, у Криворізькому районі вночі не було обстрілів.

Нагадаємо, у Києві відновили водопостачання, зі світлом наразі дві третини жителів.

Поступово відновлюють електропостачання на Кіровоградщині.