На Кіровоградщині поступово відновлюється електропостачання, - Райкович

Поступово світло повертають і в оселі жителів області.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання у Кіровоградській області.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Станом на зараз заживлено майже 70% споживачів області. Вся критична інфраструктура вже з електроенергією”, - написав він.

Райкович додав, що поступово світло з‘являється і в оселях жителів області.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем.