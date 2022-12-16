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На Кіровоградщині поступово відновлюється електропостачання, - Райкович

Поступово світло повертають і в оселі жителів області.

На Кіровоградщині поступово відновлюється електропостачання, - Райкович
Фото: Макс Левин

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання у Кіровоградській області

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Станом на зараз заживлено майже 70% споживачів області. Вся критична інфраструктура вже з електроенергією”, - написав він. 

Райкович додав, що поступово світло з‘являється і в оселях жителів області.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем. 

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