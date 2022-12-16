На Кіровоградщині поступово відновлюється електропостачання, - Райкович

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання у Кіровоградській області.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
“Станом на зараз заживлено майже 70% споживачів області. Вся критична інфраструктура вже з електроенергією”, - написав він.
Райкович додав, що поступово світло з‘являється і в оселях жителів області.
Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем.