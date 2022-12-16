Росія організовує масовані ракетні атаки для того, аби хоч частина її ракет досягала призначених цілей в Україні.

Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що "усі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика й обʼєкти теплопостачання".

За словами Зеленського, зі 60 збитих російських ракет 40 знищили над центральними регіонами України та поблизу Києва.

Президент подякував бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам і всіх, хто "захищає і хто допомагає захищати українське небо".

"А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни!", - сказав глава держави.

Зеленський закликав країн-партнерів надати "надійний щит ППО", який допоможе захистити життя людей.

Нагадаємо, за уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, при цьому 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів було вражено об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Білому домі засудили черговий ракетний удар і пообіцяли дати Україні додаткові засоби ППО.