Ракета вражена кулеметним вогнем змінила траєкторію польоту, її уламки впали у полі.

Боєць одного з підрозділів 112 Бригади Сили територіальної оборони Києва збив крилату ракету росіян із кулемета.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

"Ракета вражена кулеметним вогнем змінила траєкторію польоту. Уламки ракети впали у полі неподалік позицій столичних оборонців, постраждалих немає.", - розповіли військові.

У бригаді наголосили, що пишаються бойовим побратимом.

Фото: Obozrevatel

Фото: Obozrevatel

"Столиця під надійним захистом 112 Бригади Територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 вдалося збити. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. У Київській області внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та девʼять приватних будинків.