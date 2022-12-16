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Повідомлено про підозру "міністрам ДНР", які організовували депортацію українських дітей до Росії

Зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території, однак, СБУ вже встановила місця їх знаходження.

Повідомлено про підозру "міністрам ДНР", які організовували депортацію українських дітей до Росії
Фото: Центр нацспротиву

Служба безпеки продовжує викривати керівників окупаційних адміністрацій у захоплених росіянами районах Донбасу. Так у результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази провини ще двох "посадовців" псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисниками є «министр здравоохранения» та «министр доходов и сборов» терористичної організації «ДНР». Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його «протекцією» були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року. Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів", - йдеться в повідомленні.

Також за вказівкою так званого керівника окупаційного "минздраву" переоблаштовували місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.

При цьому очільник "минфину «днр»" займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ.

Наразі обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території, однак, СБУ встановила місця їх знаходження і здійснює заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.

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