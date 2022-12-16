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У Києві до кінця дня зупинили рух метро (оновлено)

Підземні станції працюють як укриття. 

У Києві до кінця дня зупинили рух метро (оновлено)
Фото: kyivcity.gov.ua/

У Києві повністю зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко. У КМДА згодом додали, що метро не працюватиме до кінця дня.

"У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть. Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття", – йдеться у повідомленні. 

Для пересування містом просять скористатися наземним громадським транспортом. 

Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену. 

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Вибухи в столиці під час повітряної тривоги були зафіксовані в трьох районах: Голосієвському, Дніпровському та Деснянському. Частково вони повʼязані з протиповітряною обороною. 

Сьогодні, 16 грудня, Росія вчинила нову масовану ракетну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Харків і Полтава повністю знеструмлені. 

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