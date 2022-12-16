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На Київщині знайшли уламки збитої російської ракети

Повітряна небезпека триває.

На Київщині знайшли уламки збитої російської ракети
Фото: Telegram-сторінка Андрія Нєбитова

В Київській області знайшли уламки російської ракети, яку збила українська система протиповітряної оборони. Постраждалих немає.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. 

“Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини. Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає”, - написав Нєбитов.

За його словами, поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором.

Андрій Нєбитов подякував силам протиповітряної оборони за відмінну роботу.

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