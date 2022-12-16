На Київщині знайшли уламки збитої російської ракети

В Київській області знайшли уламки російської ракети, яку збила українська система протиповітряної оборони. Постраждалих немає.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини. Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає”, - написав Нєбитов.

За його словами, поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором.

Андрій Нєбитов подякував силам протиповітряної оборони за відмінну роботу.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні. По всій країні впровадили аварійні відключення електроенергії.

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

У Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Відомо про двох загиблих.

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати.

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.