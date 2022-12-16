Угорщина заморозила російських активів на 870 млн євро. Місяць тому сума складала лише 3000 євро

Це не рекордна, але величезна сума порівняно з замороженнями іншими країнами Євросоюзу.

Станом на кінець листопада Угорщина заморозила російських активів на 350 млрд форнитів або 850 млн євро. При цьому на початку місяця сума заморожень складала лише 3000 євро, пише угорське ЗМІ Nepszava.

Газета посилається на нещодавній звіт Єврокомісії, до якого отримала доступ.

"Це значна сума навіть у європейському порівнянні, особливо тому, що до листопадового звіту угорська держава повідомила Брюсселю про конфіскацію лише 3000 євро, або 1,2 мільйона форинтів російських інтересів, що здавалося смішно низькою сумою. (Можливо, це просто збіг обставин, у будь-якому випадку, варто відзначити: значні підсанкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, саме тоді, коли боротьба за кошти ЄС з Брюсселем загострилася, оскільки наприкінці минулого місяця правління оголосило, що буде рекомендувати заморозити частину субсидій)", – зазначили журналісти.

Згідно з останньою таблицею, наприклад, в Італії заморозили російських активів на 2,3 млрд, у Німеччині – на 2,2 млрд, в Австрії – майже 1,8 млрд євро, в Болгарії – 11,3 млн, у Чехії і 10,8 млн, у Словаччині склав 4,9 млн євро. Російські приватні активи, заморожені в державах-членах співтовариства, наразі становлять приблизно 19 мільярдів євро.Точна кількість арештованого російського державного майна невідома.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млн євро допомоги від Євросоюзу. Для ухвалення рішення потрібна була згода всіх 27 держав-членів ЄС, і Будапешт скористався своїм вето, аби натиснути на Брюссель і отримати для себе вигідні умови.

Згодом Будапешт і Брюссель досягли згоди. За даними Reuters, Будапешт погодився скасувати своє вето в обмін на виділення і схвалення його плану витрат наданих Євросоюзом 5,8 мільярдів євро.