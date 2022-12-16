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Литва заборонила громадянам Росії та Білорусі мати вогнепальну зброю

У Сеймі зазначили, що краще подбати про можливість громадян мати автоматичну вогнепальну зброю заздалегідь, ніж “роздавати автомати наліво і направо”.

Литва заборонила громадянам Росії та Білорусі мати вогнепальну зброю
Фото: Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla

Сейм Литви дозволив приватним торговцям зброєю в Литві продавати автоматичну вогнепальну зброю. При цьому парламентарі орієнтувались на досвід російської агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба Сейму Литви.

“Давайте подивимося на реалії в Україні. Реальність, в якій до боротьби вступали не лише навчені й підготовлені до цього збройні сили, які мали зброю, а й увесь народ. Територіальна оборона була в основному на швидку руку. А що робити, коли у твоїй країні війна?” - наголосив віце-спікер Сейму Паулюс Саударгас.

На його думку, краще подбати про можливість громадян мати автоматичну вогнепальну зброю заздалегідь, ніж “роздавати автомати наліво і направо”.

За ініціативи Комітету національної безпеки і оборони закон було доповнено положеннями про заборону придбання та зберігання зброї, приладдя до зброї, боєприпасів та їх частин громадянам РФ та Республіки Білорусь, які не мають громадянство Литовської Республіки.

За проект після розгляду проголосували 106 депутатів Сейму, жоден не був проти, 10 депутатів утрималися.

Нагадаємо, у вівторок 103 члени Сейму проголосували за так званий закон про дерадянізацію. Незабаром його має підписати президент. Очікується, що закон набуде чинності 1 травня наступного року.

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