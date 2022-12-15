У будівлі поліції в Польщі вибухнув один із подарунків, які привезли із зустрічі з керівництвом української поліції та ДСНС

За попередніми даними, це був снаряд протитанкового гранатомета.

У Польщі минулої доби в приміщенні Головного управління поліції пролунав вибух. Здетонував один подарунків, які начальник поліції привіз після зустрічі з українськими колегами та ДСНС.

Про це повідомили в пресслужбі польського Міністерства внутрішніх справ.

"Вчора о 7:50 в приміщенні, що розташоване біля кабінету начальника міліції, пролунав вибух. Це один із подарунків, які комендант (комендант поліції Польщі генерал Ярослав Шимчик - Ред.) отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС. Подарунок був від одного з керівників українських служб". - йдеться в повідомленні.

Шимчик отримав незначні тілесні ушкодження, з учорашнього дня перебуває в лікарні на обстеженні.

Крім цього, легке поранення отримав цивільний співробітник польської Нацполіції.

Як повідомили в МВС, польська сторона звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення.

Справою займаються прокуратура та відповідні служби.

За інформацією видання Rzeczpospolita, вибух стався перед початком наради командирів із генералом Шимчиком.

Снаряд потрапив у санвузол поруч із кабінетом генерала, внаслідок чого на один поверх упала стеля. Це приміщення з обмеженим доступом, адже тут є система спостереження.

Як повідомили джерела видання, здетонував снаряд протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, днями до посольства України в Греції надіслали закривавлений пакунок. Адреса відправника – та сама, що на решті конвертів із погрозами, які розіслали українським дипломатам – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.