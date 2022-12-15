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Шмигаль привітав Кріш’яніса Каріньша з призначенням на посаду прем’єра Латвії

Радий продовжити нашу плідну співпрацю з надійним партнером та добрим другом.

Шмигаль привітав Кріш’яніса Каріньша з призначенням на посаду прем’єра Латвії
Денис Шмигаль і Кріш’яніс Каріньш
Фото: twitter.com/Denys_Shmyhal

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Кріш’яніса Каріньша з призначенням на посаду очільника уряду Латвії.

Про це Шмигаль написав у Твіттері.

“Вітаю Каріньша з призначенням на посаду Прем'єр-міністра Латвії. Радий продовжити нашу плідну співпрацю з надійним партнером та добрим другом, який підтримує інтеграцію України в ЄС і НАТО”, – додав український прем’єр.

Додамо, сейм Латвії на засіданні 14 грудня більшістю голосів затвердив уряд на чолі з прем'єр-міністром Каріньшом (“Нова єдність”).

Вибори до сейму відбулися 1 жовтня, а перше засідання нового парламенту відбулося 1 листопада, пише Interfax.com.ua.

Політичним силам, представленим у коаліції, знадобилося два з половиною місяці після виборів, щоб сформувати уряд, зазначає агентство.

Коаліція матиме незначну більшість у 14-му сеймі – 54 голоси зі 100. Уряд складають “Нова єдність” із 26 депутатами в сеймі, “Об'єднаний список” із 15 депутатами та Національне об'єднання з 13 депутатами.

В опозиції працюватимуть Союз зелених і селян, “За стабільність”, “Прогресивні” та “Латвія на першому місці”. 

Зазначимо, Кріш'яніс Каріньш є прем'єром Латвії з 23 січня 2019 року.

Нагадаємо, сейм Латвії ухвалив 8 грудня заяву про міжнародні злочини Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.

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