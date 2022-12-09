Саейма Латвії ухвалила заяву щодо злочинів Росії та створення трибуналу

Також Латвія закликала внести ПВК Вагнера до списку осіб, груп та організацій, причетних до терористичних актів.

Саейма Латвії ухвалила 8 грудня заяву про міжнародні злочини Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.

Як ідеться на сайті латвійського парламенту, у заяві Саейма підтримує розслідування, розпочате Міжнародним кримінальним судом, з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили військові злочини та злочини проти людяності на території України.

Парламент закликав також створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення винних до відповідальності за агресію.

"Парламентарі рішуче засуджують агресивну війну Росії проти України і не визнають анексію завойованих під час неї територій, а Росію вважають найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі", - йдеться в повідомленні пресслужби Саейми.

Також парламент підтримав заклик Верховної Ради України до світової спільноти визнати російський режим терористичним, а Росію - державою, яка підтримує тероризм.

Саейма запропонувала включити російську приватну військову компанію Вагнера до списку осіб, груп та організацій, причетних до терористичних актів.

Також державам-членам ЄС пропонують продовжувати виявляти та припиняти діяльність, що здійснюється під егідою та керівництвом дипломатичної місії Росії, несумісну зі статусом дипломата.

Парламент Латвії запропонував терміново та значно збільшити політичну, економічну, фінансову, військову, технічну та гуманітарну допомогу Україні для захисту від російської агресії.

Латвійські депутати виступають за необхідність розробки правового режиму на рівні ЄС, який би дозволив державам-членам використовувати заморожені російські активи для відновлення України та компенсації жертвам російської агресії.

Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні 7 жовтня проголосувала за постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нині заклик створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України озвучило українське МЗС.