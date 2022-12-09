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Канада запровадила санкції проти РФ, Ірану та М'янми за порушення прав людини

Заходи включають санкції проти 33 нинішніх та колишніх високопоставлених російських чиновників і шести організацій.

Канада запровадила санкції проти РФ, Ірану та М'янми за порушення прав людини
Фото: rada.gov.ua

Канада запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та М'янми через порушення прав людини урядами цих держав.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Заходи включають санкції проти 33 нинішніх та колишніх високопоставлених російських чиновників і шести організацій, причетних до систематичних порушень прав людини проти російських громадян, які протестували проти вторгнення Росії в Україну.

З моменту вторгнення Росії 24 лютого Канада запровадила санкції проти понад 1 500 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі. Санкції також були введені проти 22 осіб в Ірані, серед яких - високопоставлені представники судової влади, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери.

Нагадаємо, санкції проти Ірану були запроваджені після того, як в Ірані стратили чоловіка, засудженого за поранення ножем охоронця і блокування вулиці в Тегерані під час нещодавніх антиурядових заворушень.

"Попереду ще багато роботи, але Канада ніколи не припинить відстоювати права людини", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Окрім Ірану та Росії, Канада також запровадила санкції проти 12 фізичних та трьох юридичних осіб у М'янмі, які уможливлюють насильство з боку військових.

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