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Під Москвою спалахнула сильна пожежа у торговому комплексі, площа складає 7 тис. кв. метрів

Причини наразі невідомі.

Під Москвою спалахнула сильна пожежа у торговому комплексі, площа складає 7 тис. кв. метрів

У ніч проти п'ятниці, 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

Про це пише BBC.

Регіональне управління надзвичайників повідомляє, що площа пожежі становить 7 тис. квадратних метрів, вона отримала четверту категорію складності, одну з найвищих.

Представник МНС розповів Інтерфаксу, що спалахнула покрівля гіпермаркету “OBI”. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє агентство. 

Співробітники екстрених служб сказали агентству ТАРС, що у гіпермакеті стався вибух, після якого почалося обвалення конструкцій.

На відео, що публікуються у телеграм-каналах, видно заграву та стовп диму над торговим центром. Крім того, чутно і видно досить потужні вибухи.

Про причини пожежі не повідомляється.

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