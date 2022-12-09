Під Москвою спалахнула сильна пожежа у торговому комплексі, площа складає 7 тис. кв. метрів

У ніч проти п'ятниці, 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.
Про це пише BBC.
Регіональне управління надзвичайників повідомляє, що площа пожежі становить 7 тис. квадратних метрів, вона отримала четверту категорію складності, одну з найвищих.
Представник МНС розповів Інтерфаксу, що спалахнула покрівля гіпермаркету “OBI”. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє агентство.
Співробітники екстрених служб сказали агентству ТАРС, що у гіпермакеті стався вибух, після якого почалося обвалення конструкцій.
Про причини пожежі не повідомляється.