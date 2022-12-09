Словаччина може відновити виробництво боєприпасів для України

Потужності для виробництва таких снарядів у Словаччині є і приватні, і державні.

Словаччина розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів, зокрема артилерійських, для потреб України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер.

"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру – 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів – почасти державні, почасти приватні", – зазначив він.

Міністр наголосив, що треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 155 мм снаряди для гаубиць.

“Це найперший наш пріоритет”, - підкреслив Качер.

Як раніше повідомлялось, уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Також цього місяця Словаччина планує передати Україні 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту у Київській області.