Використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ, - Держдепартамент

Розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни.

На наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис. кв. км території України.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на представника Держдепартаменту США, менеджера у справах Європи Майкла Тірре.

“Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок”, - сказав Тірре.

Він наголосив, що розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Оскільки команд для розмінування в Україні недостатньо, США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Держдепартамент США виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням, котрі спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування.

Крім того, днями про допомогу України в розмінуванні на суму близько 11 млн доларів США також оголосила Канада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію буде мінний терор. Він жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить ППО.

Раніше повідомлялось, що 30% території України заміновано. За масштабами це як дві території держави Австрія. Площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.