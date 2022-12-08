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Потепління має допомогти столичним енергетикам, - Коваленко

Ситуація на лівому березі столиці дещо покращилась.

Потепління має допомогти столичним енергетикам, - Коваленко
Фото: EPA/UPG

Сьогоднішній день, 8 грудня, Київ проживає з обмеженнями на рівні вчорашніх.

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“На лівому (березі Києва, - ред.), за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії”. - розповів Коваленко. 

Він додав, що потепління має трошки допомогти енергетикам, бо кількість локальних аварій росте щоденно. 

Керівник YASNO нагадав киянам, що якщо світла немає більш ніж 7 годин, слід перевірити інформацію на сайті YASNO та дізнатись, чи нема відключення через локальну аварію. Якщо ж є, за деталями слід звернутись до ОСББ/ЖЕК/ОСР. 

Якщо справа не у локальній аварії, а у екстреному відключенні, треба звернутися до ДТЕК Київські електромережі у фейсбук, котрі можуть зорієнтувати по часу. 

Нагадаємо, терміни відновлення електропостачання на лівому березі Києва невідомі, оскільки досі ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації.

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