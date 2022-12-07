Терміни відновлення електропостачання на лівому березі Києва невідомі, - Коваленко

В Києві продовжують діяти екстренні відключення, хоча у порівнянні зі вчора можливе максимальне споживання у столиці зросло на 7%. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків.

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“Окремо згадаю лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації. А мережі від інших джерел генерації перевантажені і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони. На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі”, - повідомив Коваленко.

Він додав, що зараз дуже багато локальних аварій, зокрема через те, що не спрацьовує автоматика, коли з диспетчерської включають певні черги, але автоматика у частині трансформаторних підстанцій видає помилку і в результаті мешканці продовжують знаходитися без світла.

Крім того, після тривалих відключень виникає відкладений попит, коли одразу після відключення споживання зростає в рази. Через це замість трьох черг іноді можливо ввімкнути лише одну, і така ситуація триває протягом кількох днів.

Нагадаємо, деякі зі столичних будинків не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. По них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Раніше в Києві на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури знаходились 2 тис. житлових будинків, але енергетикам вдалось зменшити їх кількість до 745.