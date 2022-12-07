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Садовий передав Папі Римському хрест із уламком російської ракети, який витягнули з 13-річної дівчинки

Глава католицької церкви благословив його.

Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із Папою Римським Франциском у Ватикані. 

Про це мер міста повідомив у соцмережі Facebook.

Садовий подарував понтифіку дерев’яний хрест із уламком російської ракети, який витягнули зі 13-річної Насті.

“Кілька хвилин, щоб сказати все, що потрібно, усе, що важливо. Дерев’яний хрест – символ перемоги добра і правди, який "поранений" осколком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці”, – зазначив Садовий.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
За його словами, глава католицької церкви благословив хрест.

“Тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну. Ще один такий хрест залишиться у Папи Римського, щоб нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу”, – додав міський голова Львова.

Нагадаємо, у листопаді Папа Римський написав листа українцям, у якому зазначив, що "попри величезну трагедію, ваш народ ніколи не занепадав духом".

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