Укрзалізниця запускає поїзд з Ужгорода до Кам'янця-Подільського

Квитки вже доступні на сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця з 22 грудня запускає щоденне курсування поїзда №81/140 Ужгород - Кам'янець-Подільський.

Про це йдеться у телеграм-каналі залізничної компанії.

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку, з Кам'янця-Подільського, поїзд вирушатиме о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", у застосунку та чат-ботах.

Нагадаємо, що 2 грудня Укрзалізниця після піврічної перерви запустила продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро, який курсуватиме через північне Полісся, Волинь та Київ.