З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця запускає поїзд з Ужгорода до Кам'янця-Подільського

Квитки вже доступні на сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця запускає поїзд з Ужгорода до Кам'янця-Подільського
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця з 22 грудня запускає щоденне курсування поїзда №81/140 Ужгород - Кам'янець-Подільський.

Про це йдеться у телеграм-каналі залізничної компанії.

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку, з Кам'янця-Подільського, поїзд вирушатиме о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", у застосунку та чат-ботах.

Нагадаємо, що 2 грудня Укрзалізниця після піврічної перерви запустила продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро, який курсуватиме через північне Полісся, Волинь та Київ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також