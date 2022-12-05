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Через російські обстріли запізнюються сім поїздів, - Укрзалізниця

Максимальний час запізнення перебільшує 4 години.

Через російські обстріли запізнюються сім поїздів, - Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Станом на 22:30 5 грудня через наслідки знеструмлення спізнюються сім поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, запізнюються наступні поїзди:

  • №711/712 Краматорськ — Київ (+4 год 27 хв); 
  • №191/192 Одеса — Краматорськ  (+2 год 57 хв); 
  • №91/92 Одеса — Харків (+2 год 57 хв); 
  • №35/36 Одеса — Перемишль (+2 год 07 хв); 
  • №37/38 Одеса — Ужгород (+2 год 03 хв); 
  • №25/26 Одеса — Рахів (+1 год 23 хв); 
  • №235/236 Одеса — Чернівці (+1 год 23 хв).

“Пасажирам, що прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Залізної фортеці" на вокзалі, смачний чай та усі необхідні пересадки на найближчі рейси”, - пообіцяли в Укрзалізниці..

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. 

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