У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Тролейбуси і трамваї у Миколаєві працюватимуть відповідно до графіка погодинних відключень, - Сєнкевич

Робота в такому графіку дозволяє забезпечити робочі перевезення миколаївців.

Тролейбуси і трамваї у Миколаєві працюватимуть відповідно до графіка погодинних відключень, - Сєнкевич
Фото: Олександр Сєнкевич

У зв’язку із проблемами з електропостачанням, тролейбуси і трамваї у Миколаєві працюватимуть відповідно до графіка погодинних відключень.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Оскільки КП "Миколаївелектротранс" віднесено до другої черги споживачів, електротранспорт курсуватиме у такий час:

  • 5:00-8:00; 
  • 10:00-14:00; 
  • 16:00-19:30.

“Робота в такому графіку дозволяє забезпечити робочі перевезення миколаївців”, - наголосив Сєнкевич. 

Він додав, що за 30 хвилин до початку планового відключення водії будуть інформувати пасажирів про можливе відключення електроенергії. Тому водій тролейбуса чи трамвая може здійснити зупинку, не доїжджаючи до кінцевої зупинки, якщо електропостачання буде припинено. 

Водії попереджені про необхідність з'їзду в безпечні паркувальні кармани, щоб не перешкоджати руху іншого транспорту. 

Також на всіх маршрутах максимально задіяні тролейбуси марки “Дніпро” з автономним аварійним ходом задля уникнення можливих дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також