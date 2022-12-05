Тролейбуси і трамваї у Миколаєві працюватимуть відповідно до графіка погодинних відключень, - Сєнкевич

У зв’язку із проблемами з електропостачанням, тролейбуси і трамваї у Миколаєві працюватимуть відповідно до графіка погодинних відключень.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Оскільки КП "Миколаївелектротранс" віднесено до другої черги споживачів, електротранспорт курсуватиме у такий час:

5:00-8:00;

10:00-14:00;

16:00-19:30.

“Робота в такому графіку дозволяє забезпечити робочі перевезення миколаївців”, - наголосив Сєнкевич.

Він додав, що за 30 хвилин до початку планового відключення водії будуть інформувати пасажирів про можливе відключення електроенергії. Тому водій тролейбуса чи трамвая може здійснити зупинку, не доїжджаючи до кінцевої зупинки, якщо електропостачання буде припинено.

Водії попереджені про необхідність з'їзду в безпечні паркувальні кармани, щоб не перешкоджати руху іншого транспорту.

Також на всіх маршрутах максимально задіяні тролейбуси марки “Дніпро” з автономним аварійним ходом задля уникнення можливих дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.