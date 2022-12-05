Завтра, 6 грудня, на Київщині пролунають технологічні вибухи

Влада Київщини закликає мешканців зберігати спокій та бути обачними.

У вівторок, 6 грудня, на території Білоцерківського району Київської області під час технологічних робіт будуть лунати вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Впродовж світлового дня 6 грудня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт”, - йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА закликали мешканців Київщини зберігати спокій та бути обачними.

Також влада закликала жителів Київської області слідкувати за інформацією лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки у Київській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Близько 40% споживачів залишилися без електроенергії.