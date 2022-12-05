Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра, 6 грудня, на Київщині пролунають технологічні вибухи

Влада Київщини закликає мешканців зберігати спокій та бути обачними.

Завтра, 6 грудня, на Київщині пролунають технологічні вибухи
Фото: Телеграф

У вівторок, 6 грудня, на території Білоцерківського району Київської області під час технологічних робіт будуть лунати вибухи. 

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Впродовж світлового дня 6 грудня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт”, - йдеться у повідомленні. 

У Київській ОВА закликали мешканців Київщини зберігати спокій та бути обачними.

Також влада закликала жителів Київської області слідкувати за інформацією лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки у Київській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Близько 40% споживачів залишилися без електроенергії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також