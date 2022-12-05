Поліцейські виявили залишки ще однієї ракети на Київщині

Правоохоронці знайшли збиту російську ракету на одному із полів Київської області.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київькій області Андрій Нєбитов.

Він розповів, що потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає, та подякував силам ППО за відмінну роботу.

Андрій Нєбитов також нагадав громадянам про необхідність проходити в укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, українські війська протиповітряної оборони збили десятки ворожих ракет під час масованого удару у понеділок, 5 грудня. Знищена більшість ракет, яка була запущена по Україні.