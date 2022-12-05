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Вибухи в Енгельсі показують деградацію військової інфраструктури РФ, - ГУР

"Інше не можемо ні підтвердити, ні спростувати", додав представник розвідки.

Вибухи в Енгельсі показують деградацію військової інфраструктури РФ, - ГУР
Ту-95
Фото: Википедия

Вибухи на аеродромі в Енгельсі Саратовської області, які сталися в понеділок, 5 грудня, показують деградацію військової інфраструктури Росії

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Liga.

За його словами, він може лише розділити з усією Україною радість від добрих новин про вибух на аеродромі.

"Коли у терористів щось горить — це викликає позитив. Тим більше, що це аеродром для стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей. Про все інше поговоримо після війни", — сказав Юсов.

Він зазначив, що за все, що відбувається на території країни-агресора, відповідає уряд РФ.

"Сьогоднішні події — це підтвердження деградації їхньої військової інфраструктури. Решту ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати", — резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, що 5 грудня унаслідок вибуху на аеродромі в Саратовській області Росії пошкоджені два ворожих стратегічних бомбардувальники.

Місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

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