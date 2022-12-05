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На Харківщині скорочують тривалість комендантської години

З 5 грудня вона триватиме упродовж 23.00-5.00.

На Харківщині скорочують тривалість комендантської години
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області скорочують тривалість комендантської години

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, з 5 грудня вона триватиме від 23.00 до 5.00.

"Таке рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін... Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години", - зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що умови комендантської години не змінилися.

"Забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів", - нагадав керівник ОВА.

Нагадаємо, з 1 грудня змінили тривалість комендантської години у Миколаївській області.

Раніше її скоротили у Херсоні - з 19:00 по 6:30. За інформацією ОВА, це зробили для здійснення стабілізаційних заходів на деокупованій території.

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