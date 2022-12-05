У Дніпропетровській області знеструмили насосні станції одного з п'яти водоканалів

У Дніпропетровській області знеструмлено насосні станції одного з п‘яти водоканалів, які підпорядковуються обласній раді.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

За його словами, наразі в області ситуація з роботою об‘єктів критичної інфраструктури контрольована.

"Знеструмлено насосні станції одного з п‘яти водоканалів, які підпорядковуються Дніпропетровській обласній раді. Немає води у Солонянській громаді. Відновлення роботи водоканалу планується найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Лукашук додав, що лікарні області працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 5 грудня під час російської ракетної атаки в небі над Дніпропетровською областю було збито 15 ворожих ракет.

Тим часом в Одесі повністю припинили водопостачання. Відбулося знеструмлення всіх насосних станцій та резервної лінії.