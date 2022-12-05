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Ракетний терор РФ несе загрозу не тільки Україні, але і сусіднім країнам, – МЗС про падіння ракети в Молдові

“Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи ППО”.

Ракетний терор РФ несе загрозу не тільки Україні, але і сусіднім країнам, – МЗС про падіння ракети в Молдові
Речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на падіння російської ракети на територію Молдови.

Про це повідомляє у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

“ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні. Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що “Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ”.

 

Нагадаємо, в МЗС Молдови повідомили про те, що під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Україну одна з ракет впала у Молдові на території міста Бричани.

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