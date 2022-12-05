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Запаси високоточних ракет у РФ зараз на критично низькому рівні, - ГУР

Водночас ракети меншого радіусу дії типу С-300 є в достатній кількості.

Запаси високоточних ракет у РФ зараз на критично низькому рівні, - ГУР
Фото: bulgarianmilitary.com

Сьогодні Україна зазначала чергового масованого ракетного удару з боку РФ. Водночас запаси високоточного ракетного озброєння у росіян впали до критичного низького рівня.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

“Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, атака на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання Росії державою спонсором тероризму і терористичною державою. Так, це один з масованих обстрілів”, - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, за багатьма показниками вже впали до критичного рівня. І не так багато і не так часто Росія зможе собі дозволити ще такі масовані терористичні атаки проти українців.

Він також нагадав, що розвідка передбачала чергову ракетну атаку ворога, а всі відповідні органи готувались до атаки.

“Українські ППО, протиракетна оборона готова, українські енергетики готові, ДСНС — вся країна героїчно працює над збиттям цих ракет, а по друге, над нейтралізацією наслідків ударів”, - запевнив Юсов.

Водночас він зауважив, що ракети меншого радіусу дії типу С-300 є в достатній кількості у росіян, тому, на жаль, прифронтові міста - Херсон, Запоріжжя, Харків - можуть й надалі потерпати від дій ворога.

“Стосовно “калібрів” і “іскандерів”, то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої атаки, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування”, - переконаний Юсов.

Нагадаємо, що Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку проти України. Вибухи чули в кількох регіонах. У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули люди. 

Внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Через ворожі ракетні атаки у сусідніх областях у Житомирі повністю вимкнули світло.

В Одеській області внаслідок ракетних атак пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована.

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