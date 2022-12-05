Можливі масштабні відключення електрики, - Вілкул

У Кривому Розі після повітряної тривоги виведені нагору шахтарі, які працювали під землею.

Про це голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у Телеграм.

"Кривий Ріг. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Можливі масштабні відключення. Шахтарі з шахт і люди з метро - виведені. Заряджайте павербанки, робіть запаси води, керівники підприємств всіх форм власності - відпустіть людей додому", - йдеться у повідомленні.

Вілкул також заявив, що в місті працюють всі "пункти незламності".

Нагадаємо, що Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку проти України. Вибухи чули в кількох регіонах. У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули люди.

Внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

В Одеській області внаслідок ракетних атак пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована.