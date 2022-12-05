Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Морозна погода сприяє просуванню ЗСУ, - Гайдай
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Українські зенітники збили Ка-52 російських окупантів
Українські зенітники збили Ка-52 російських окупантів
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
Росіяни використали на сході заборонену хімічну зброю
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
ГоловнаСуспільствоВійна

Можливі масштабні відключення електрики, - Вілкул

Він закликав керівників підприємств відпустити людей додому.

Можливі масштабні відключення електрики, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

У Кривому Розі після повітряної тривоги виведені нагору шахтарі, які працювали під землею.

Про це голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у Телеграм.

"Кривий Ріг. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Можливі масштабні відключення. Шахтарі з шахт і люди з метро - виведені. Заряджайте павербанки, робіть запаси води, керівники підприємств всіх форм власності - відпустіть людей додому", - йдеться у повідомленні.

Вілкул також заявив, що в місті працюють всі "пункти незламності".

Нагадаємо, що Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку проти України. Вибухи чули в кількох регіонах. У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули люди. 

Внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

В Одеській області внаслідок ракетних атак пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також